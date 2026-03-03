В Ярославской области пункты весогабарита зафиксировали 617 нарушений

На дорогах Ярославской области с начала 2026 года автоматические пункты весогабаритного контроля выявили 617 нарушений. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко в своем Telegram-канале.

Губернатор Михаил Евраев уточнил, что общая сумма штрафов превысит 245 млн рублей. Деньги поступят в областной дорожный фонд и будут направлены на ремонт и содержание дорог.

В настоящее время в регионе работают 23 пункта в 15 округах. В 2026 году появится еще один пункт — в Любимском округе на трассе от Пречистого до Буя (Костромская область).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские предприятия обеспокоены увеличением количества пунктов весогабарита. Штрафы за нарушения достигают 600 тыс. руб.

Алла Чижова