Поволжский арбитражный суд подтвердил необходимость возврата Ульяновску теплосетей

Во вторник, 3 марта, Арбитражный суд Поволжского округа отказал администрации Ульяновска в удовлетворении кассационной жалобы на определение Арбитражного суда Ульяновской области (от 04.07.2025) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (от 24.11.2025), оставив в силе решение апелляционной инстанции по поводу необходимости возврата городу Ульяновску сетевого имущества ульяновского муниципального унитарного предприятия (УМУП) «Городской теплосервис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, рассмотрение дела происходило в рамках процедуры банкротства УМУП «Городской теплосервис». По решению кредиторов и по заявлению конкурсного управляющего «Городского теплосервиса» Оксаны Охлопковой Арбитражный суд Ульяновской области 4 июля 2025 года принял решение частично удовлетворить заявление конкурсного управляющего и обязать администрацию города принять социально значимое имущество «Городского теплосервиса», «непосредственно используемое для производства и реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии», то есть сами теплосети с необходимым оборудованием, движимым и недвижимым имуществом. При этом судом в качестве компенсации уменьшения конкурсной массы должника было решено взыскать с мэрии 12,201 млн руб.

Администрация города не желала принимать имущество и не согласилась с таким решением, направив апелляционную жалобу. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал мэрии в удовлетворении жалобы, подтвердив необходимость возврата социально значимого имущества естественной монополии. В то же время суд изменил решение первой инстанции, увеличив размер компенсации снижения конкурсной массы до 63,648 млн руб.

Мэрия Ульяновска вновь не согласилась с таким решением, не желая принимать имущество, и направила кассационную жалобу, в удовлетворении которой Поволжским арбитражным судом было отказано в полном объеме.

Андрей Васильев, Ульяновск