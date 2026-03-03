Приговор управляющей волгоградского пансионата «Гармония» устоял в кассации

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил законность приговора Центрального районного суда Волгограда от 16 июня 2025 года в отношении Валерии Рубцовой, управляющей пансионатом для престарелых «Гармония». Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, сообщили в волгоградской прокуратуре.

Кассация оставила в силе приговор управляющей пансионатом "Гармония" в Волгограде

Фото: Прокуратура Волгоградской области Кассация оставила в силе приговор управляющей пансионатом "Гармония" в Волгограде

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Суд установил, что в период с 9 по 22 января 2024 года Рубцова обманным путем переоформила на себя квартиру 83-летней женщины, приехавшей в пансионат на месяц из-за ремонта дома. 30 января 2024 года фигурантка продала жилье пенсионерки и распорядилась деньгами по своему усмотрению. После того как стало известно, что потерпевшая осталась без жилья, родственники обратились в правоохранительные органы.

Суд первой инстанции приговорил Рубцову к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляция оставила приговор без изменений. В ходе кассационного рассмотрения фигурантка просила направить дело на пересмотр, прокуратура в свою очередь настаивала на законности судебных актов. Инстанция встала на сторону обвинителя.

По решению прокуратуры квартира была возвращена в собственность потерпевшей.

Марина Окорокова