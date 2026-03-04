Все идет по найму

В Приволжском федеральном округе зафиксирован резкий рост предложения на рынке долгосрочной аренды жилья. В январе 2026 года объем экспозиции увеличился на 46,2% в годовом выражении — квартиры, ранее выставленные на продажу, переходят в сегмент найма. При этом медианные ставки аренды в округе остаются стабильными: несмотря на лавинообразный прирост предложения, за год они выросли лишь на 1,9%, а за месяц практически не изменились. Эксперты связывают ситуацию с отложенной продажей жилья на фоне ипотечной паузы и выходом на рынок инвестиционных квартир.

В январе 2026 года объем предложения на рынке долгосрочной аренды в ПФО вырос на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Месячная динамика также оказалась положительной: с декабря 2025 года собственники выставили на 3,7% больше объектов, сообщил «Ъ Волга-Урал» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Главной причиной такого всплеска эксперты называют переток квартир из сегмента продаж в аренду на фоне ипотечной паузы.

«Восполнение предложения на рынке в этот период происходило за счет более бюджетных квартир, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости массового сегмента. Некоторые собственники отложили продажу таких квартир до момента изменений условий по рыночной ипотеке и перешли в сегмент долгосрочной аренды для того, чтобы избежать простоя и получать стабильный пассивный доход», — пояснил Евгений Белокуров.

Еще одним фактором стал инвестиционный спрос прошлых лет: объекты, приобретавшиеся под перепродажу, сейчас выходят на арендный рынок. Дополнительно влияет завершение строительства домов, где инвесторы не спешат продавать квартиры в условиях слабого спроса, предпочитая получать арендный доход, отмечает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

Несмотря на лавинообразный рост предложения, медианная ставка аренды по округу сохранила устойчивость. В январе 2026 года она составила 24,6 тыс. руб., не изменившись за месяц и прибавив лишь 1,9% за год.

В большинстве регионов ПФО цены в январе либо незначительно снижались, либо оставались на месте, следуя сезонным трендам. Наибольшее падение зафиксировано в Саратовской области, где аренда подешевела на 2,4% (до 20 тыс. руб.). В Пермском крае и Самарской области снижение составило по 1,4% (до 29 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно). В Ульяновской области цены сократились на 0,7% (до 19 тыс. руб.).

В ряде регионов, включая Республику Татарстан, показатели остались почти без изменений. Медианная стоимость аренды в республике по итогам января зафиксирована на уровне 34 тыс. руб., что лишь на 0,2% выше декабря. При этом в столице региона, Казани, рынок показал противоположную динамику: ставка выросла на 1,5% за месяц, достигнув 36 тыс. руб. (против 35 тыс. руб. в декабре). В Нижегородской области медианная цена аренды составила 35 тыс. руб. (+0,3%), в Пензенской — 17 тыс. руб. (+0,1%).

Годовой незначительный рост в ПФО обусловлен теми же трендами, отмечают эксперты. В частности, восполнением предложения на рынке за счет более бюджетных квартир, отложенной продажи таких квартир и перехода в сегмент долгосрочной аренды.

«В результате после пикового 2024 года, когда интерес к аренде был особенно высок за счет переориентации части покупателей на аренду, в 2025 году рынок восстанавливался», — резюмировал Евгений Белокуров.

