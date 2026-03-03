Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сеть «Лента» приостановила продажу напитков производителя «Добрый»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Лента» приостановил продажу напитков производителя «Добрый», Burn, Rich, «Моя семья», BonAqua из-за разногласий с поставщиком, сообщили «Ъ Северо-Запад». В сети считают, что последние немотивированно подняли цены на свои товары.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вывески о том, что из ассортимента исчезли напитки «Мултон», появились в магазинах сети на этой неделе, обратили внимание пользователи сети в новостных Telegram-каналах. «Лента всегда находится на стороне покупателя, мы прикладываем все усилия для сдерживания цен»,— следует из табличек на полках в точках ритейлера. Там же указано, что взамен других товаров в магазинах остаются «товары высокого качества по стабильно низким ценам»: например, «Черноголовка», «Сады Придонья», Evervess и т.д.

В пресс-службе «Ленты» сообщили «Ъ Северо-Запад», что ритейлер считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для сети магазинов. «Мы продолжаем переговоры с поставщиком, чтобы предоставить покупателям выгодную цену на товары. Однако пока они продолжаются, поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей»,— заключили в сети «Лента».

Пресс-службы других ритейлеров, сотрудничающих с «Мултон», от комментариев насчет условий поставщика воздерживаются.

Полина Пучкова

Новости компаний Все