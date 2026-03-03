Сеть «Лента» приостановила продажу напитков производителя «Добрый»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Лента» приостановил продажу напитков производителя «Добрый», Burn, Rich, «Моя семья», BonAqua из-за разногласий с поставщиком, сообщили «Ъ Северо-Запад». В сети считают, что последние немотивированно подняли цены на свои товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вывески о том, что из ассортимента исчезли напитки «Мултон», появились в магазинах сети на этой неделе, обратили внимание пользователи сети в новостных Telegram-каналах. «Лента всегда находится на стороне покупателя, мы прикладываем все усилия для сдерживания цен»,— следует из табличек на полках в точках ритейлера. Там же указано, что взамен других товаров в магазинах остаются «товары высокого качества по стабильно низким ценам»: например, «Черноголовка», «Сады Придонья», Evervess и т.д.

В пресс-службе «Ленты» сообщили «Ъ Северо-Запад», что ритейлер считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для сети магазинов. «Мы продолжаем переговоры с поставщиком, чтобы предоставить покупателям выгодную цену на товары. Однако пока они продолжаются, поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей»,— заключили в сети «Лента».

Пресс-службы других ритейлеров, сотрудничающих с «Мултон», от комментариев насчет условий поставщика воздерживаются.

Полина Пучкова