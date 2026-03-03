СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Тихвине

Следственный отдел по городу Тихвину следственного управления СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего после падения дерева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, рабочий расчищал трассу воздушной линии электропередачи от деревьев в деревне Островок Тихвинского района. От травм, полученных в результате падения ствола, он скончался на месте.

Ведомство усмотрело в произошедшем нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Артемий Чулков