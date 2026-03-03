В России разработали платформу для операторов связи за 20 млн рублей

Компания «Телекомспот» разработала первую в РФ платформу, на которой операторы связи, инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого оборудования, рассказали «Ъ» в компании.

«Это цифровая платформа, формирующая единое пространство взаимодействия для операторов связи, инфраструктурных компаний и подрядчиков. Ядром решения является B2B-маркетплейс с автоматическим сопоставлением спроса и предложения, актуальными данными об инфраструктуре и площадках, интеграцией с системами операторов и представлением всей информации на единой интерактивной карт», — сказали «Ъ» в компании. Инвестиции в проект на первом этапе составили 20 млн руб., в дальнейшем в компании планируют вложить в платформу еще около 50 млн руб.

Проект основан Михаилом Лисневским — бывшим руководителем международного бизнеса кибербезопасности Softline. Из операторов «большой четверки» к платформе уже подключился «Вымпелком», в дальнейшем «Телекомспот» планирует «открыть сервис для всех операторов связи», уверяют в компании.

Алексей Жабин