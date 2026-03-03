В Астрахани появился стихийный мемориал жертвам ударов по Ирану

В Астрахани у генерального консульства Исламской Республики Иран возник стихийный мемориал. Люди несут цветы в память о жертвах ударов США и Израиля по территории государства, сообщает издание «Арбуз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани появился стихийный мемориал у консульства Ирана

Фото: astrobl.ru В Астрахани появился стихийный мемориал у консульства Ирана

Фото: astrobl.ru

28 февраля 2026 года атакам подверглись сразу несколько иранских городов — в их числе Тегеран, Исфахан и другие крупные населенные пункты. Под ударами оказались многочисленные гражданские объекты. По данным Общества Красного Полумесяца Республики Иран, в стране погибли более 700 человек и около 740 были ранены.

Среди погибших — верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране начался 40-дневный траур. Фотографии лидера разместили и у стихийного мемориала в Астрахани.

Исламскую Республику Иран и Астраханскую область связывают многолетние отношения в сферах торговли, логистики, экономики, культуры и образования. По данным регионального министерства внешних связей, товарооборот области с Ираном в прошлом году вырос на 12%.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран Казему Джалали в связи с несанкционированным актом агрессии США и Израиля. «Данная агрессия является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, разрушает мир и ставит под угрозу международную стабильность и безопасность», - заявил глава региона в телеграмме, резко осудив убийства аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных лиц республики. Господин Бабушкин также передал соболезнования Генконсулу Ирана в Астрахани Ахмаду Хейдариану.

Марина Окорокова