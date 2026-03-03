В Москве и Киеве подтвердили, что готовы к очередному раунду переговоров по украинскому урегулированию. Он должен был состояться в ближайшие дни в Абу-Даби. Сейчас из-за боевых действий на Ближнем Востоке рассматриваются альтернативные площадки, в частности, Стамбул или Женева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что пока Дональд Трамп вплотную занят конфликтом с Ираном.

Владимир Зеленский сообщил, что переговоры России и Украины при посредничестве США никто не отменял. По идее, они должны состояться буквально в ближайшие дни. О том же говорят и в Кремле. Видимо, в Абу-Даби, как предполагалось ранее, встретиться уже не получится. Поэтому рассматриваются другие города, в частности, Стамбул или Женева. Однако ясности на этот счет нет.

Вполне логично предположить, что администрации Трампа сейчас не до Украины. А без Америки процесс просто физически останавливается. Стороны друг с другом говорить отказываются, а других посредников пока что нет. Подобный факт дает очень большой козырь скептикам. Стоило Трампу отвлечься, процесс остановился. Но не будем забегать вперед.

Сейчас СМИ активно обсуждают тезис о том, что новая война в Заливе идет до последней ракеты. У кого они закончатся раньше, тот и проиграл. В этой связи, опять же, упоминается Украина, куда поступает, как известно, американское оружие. То есть существует угроза, что на всех его не хватит. Зеленский дал понять, что поставки если и сократятся, то незначительно. А вот Трамп высказался более красочно. По его словам, благодаря в первую очередь ему лично запасов хватит для «вечной войны». Ведь он вовремя сумел исправить ошибки предшественника. Тот, подобно простачку, попал в сети Киева, который сумел добиться своего в ущерб интересам США.

Зеленского Трамп назвал Финеасом Тейлором Барнумом, отцом-основателем американского шоу-бизнеса. Как выразился нынешний глава Белого дома, тот умел продавать все и всегда.

Так кажется, что это скорее комплимент украинскому президенту, тем более Барнум был еще и основателем цирка, но отнюдь не клоуном. С другой стороны, можно считать это негативной оценкой, даже унижением: партнер ненадежный, манипулятор, артист, одним словом.

Считается, что Трамп недолюбливает Зеленского. К слову, он не в первый раз называет его «умелым торговцем». Но, кажется, что это упрек в первую очередь Джо Байдену, который поддался на все эти мистификации. Нынешний же американский лидер сумел все эти замыслы разгадать и поставить партнера на место.

Почему это важно? Потому что стратегия 47-го президента США во многом строится на личностных оценках. Однако пока нельзя сделать окончательный вывод об отношении в Белом доме к Зеленскому. Как бы то ни было, пока ракеты есть. Боевые действия продолжаются как на Ближнем Востоке, так и на украинском театре. Возникает естественный вопрос: повлияет ли одно на другое? Ответ: да, конечно. В какой степени, сказать сложно.

Однако на сегодня есть косвенное доказательство того, что если Трамп дистанцируется от украинского конфликта, то о мирном решении можно будет забыть на достаточно продолжительное время. Что касается дальнейшего развития событий, на это повлияет много разных факторов. К примеру, то, чем закончится война на Ближнем Востоке.

