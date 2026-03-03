Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Администрации Трампа сейчас не до Украины»

Дмитрий Дризе — о перспективах мирных переговоров Москвы и Киева

В Москве и Киеве подтвердили, что готовы к очередному раунду переговоров по украинскому урегулированию. Он должен был состояться в ближайшие дни в Абу-Даби. Сейчас из-за боевых действий на Ближнем Востоке рассматриваются альтернативные площадки, в частности, Стамбул или Женева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что пока Дональд Трамп вплотную занят конфликтом с Ираном.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский сообщил, что переговоры России и Украины при посредничестве США никто не отменял. По идее, они должны состояться буквально в ближайшие дни. О том же говорят и в Кремле. Видимо, в Абу-Даби, как предполагалось ранее, встретиться уже не получится. Поэтому рассматриваются другие города, в частности, Стамбул или Женева. Однако ясности на этот счет нет.

Вполне логично предположить, что администрации Трампа сейчас не до Украины. А без Америки процесс просто физически останавливается. Стороны друг с другом говорить отказываются, а других посредников пока что нет. Подобный факт дает очень большой козырь скептикам. Стоило Трампу отвлечься, процесс остановился. Но не будем забегать вперед.

Как иранский трек наехал на украинский

Сейчас СМИ активно обсуждают тезис о том, что новая война в Заливе идет до последней ракеты. У кого они закончатся раньше, тот и проиграл. В этой связи, опять же, упоминается Украина, куда поступает, как известно, американское оружие. То есть существует угроза, что на всех его не хватит. Зеленский дал понять, что поставки если и сократятся, то незначительно. А вот Трамп высказался более красочно. По его словам, благодаря в первую очередь ему лично запасов хватит для «вечной войны». Ведь он вовремя сумел исправить ошибки предшественника. Тот, подобно простачку, попал в сети Киева, который сумел добиться своего в ущерб интересам США.

Зеленского Трамп назвал Финеасом Тейлором Барнумом, отцом-основателем американского шоу-бизнеса. Как выразился нынешний глава Белого дома, тот умел продавать все и всегда.

Так кажется, что это скорее комплимент украинскому президенту, тем более Барнум был еще и основателем цирка, но отнюдь не клоуном. С другой стороны, можно считать это негативной оценкой, даже унижением: партнер ненадежный, манипулятор, артист, одним словом.

Считается, что Трамп недолюбливает Зеленского. К слову, он не в первый раз называет его «умелым торговцем». Но, кажется, что это упрек в первую очередь Джо Байдену, который поддался на все эти мистификации. Нынешний же американский лидер сумел все эти замыслы разгадать и поставить партнера на место.

Украина может тайно получить ядерное оружие: реакция РФ на планы Лондона и Парижа

Почему это важно? Потому что стратегия 47-го президента США во многом строится на личностных оценках. Однако пока нельзя сделать окончательный вывод об отношении в Белом доме к Зеленскому. Как бы то ни было, пока ракеты есть. Боевые действия продолжаются как на Ближнем Востоке, так и на украинском театре. Возникает естественный вопрос: повлияет ли одно на другое? Ответ: да, конечно. В какой степени, сказать сложно.

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве: реакция мировых СМИ

Однако на сегодня есть косвенное доказательство того, что если Трамп дистанцируется от украинского конфликта, то о мирном решении можно будет забыть на достаточно продолжительное время. Что касается дальнейшего развития событий, на это повлияет много разных факторов. К примеру, то, чем закончится война на Ближнем Востоке.

Дмитрий Дризе

