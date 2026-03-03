Иранское агентство сообщило об ударах по аэропорту Мехрабад в Тегеране

Израиль и США атаковали аэропорт Мехрабад в центре Тегерана, сообщило агентство NourNews. Данные о пострадавших не приводятся.

Мехрабад — один из двух аэропортов иранской столицы. Сейчас он обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы, тогда как международные направления сосредоточены в аэропорту «Тегеран» имени Имама Хомейни.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана в Тегеране и Исфахане. Израильские ВВС, действуя на основе разведданных, поразили промышленные объекты. Там, по утверждению израильской стороны, производятся вооружения, прежде всего баллистические ракеты. В Исфахане, по данным ЦАХАЛ, атакованы десятки целей, связанных с ракетной инфраструктурой, включая пусковые установки и склады.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Среди заявленных целей — прекращение ядерной программы и удары по военно-промышленному комплексу и флоту. В ходе атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп допустил возможность наземной операции.