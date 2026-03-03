Мэрия Новороссийска определила суммы выплат пострадавшим от налета беспилотников

В Новороссийске пострадавшие от атаки БПЛА, случившейся в ночь на 2 марта, оформляют документы на получение материальной помощи, сообщает мэр города Андрей Кравченко.

Для каждого пострадавшего установлена единовременная выплата в размере 15,6 тыс. руб. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости составит 78,3 тыс. руб., за полную утрату — 156,7 тыс. руб. Каждому собственнику жилья предусмотрена выплата на капитальный ремонт в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Городским властям на текущий момент известно о повреждениях в 114 жилых зданиях, из которых 76 — частные домовладения и 38 — многоквартирные дома, где пострадало 109 квартир. Данные о повреждениях не окончательные, так как обходы еще продолжаются. «В Восточном районе практически полностью сгорели три частных дома. Непростая ситуация и в селе Мысхако»,— отметил глава города Кравченко.

Для получивших травмы при налете беспилотников установлено пособие в сумме 313,5 тыс. руб. при причинении легкого вреда здоровью и 627 тыс. руб.— при среднем или тяжком вреде здоровью.

Анна Перова, Краснодар