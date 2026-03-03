Угрожавших использовать боеприпас арестовали в Дзержинске

Двух граждан в Дзержинске арестовали по обвинению в угрозе применения насилия к сотрудникам ДПС (ч. 1 ст. 318) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, обвиняемые стали угрожать сотрудникам полиции при попытке проверить документы.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным следствия, на улице Советской утром 2 марта сотрудники ДПС остановили автомобиль иностранного производства, которым управляла гражданка 1987 года рождения. Ее пассажиры, гражданин 1988 и гражданка 1983 года рождения, выйдя из машины, отказались предоставить полицейским документы и продемонстрировали предмет, похожий на боеприпас. При этом они выкрикивали угрозы использовать его. На что похож боеприпас, полиция не уточняет.

Требование передать опасный предмет граждане проигнорировали и попытались скрыться. В ходе преследования сотрудник полиции два раза выстрелил вверх, затем нарушителей все же догнали и задержали. При задержании они сопротивлялись, пытаясь ударить сотрудников, и продолжали выкрикивать угрозы.

В итоге у них изъяли боеприпас, а также пакетик с синтетическим и растительным наркотиком. Изъятое направили на экспертизу.

Галина Шамберина