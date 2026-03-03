В Нижнем Новгороде после обильных снегопадов остаются неубранными значительная часть внутриквартальных территорий, дороги и кровель. По словам главы города Юрия Шалабаева, ответственность за это лежит на собственниках зданий и управляющих компаниях. Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает инициативу об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание кровель и территорий. Взыскания должны быть такими, чтобы для управляющих компаний вывоз снега или уборка территории обходились дешевле уплаты штрафов, считает глава города.

— Мы уже не первый раз выходим с инициативой о повышении штрафных санкций, которые предусмотрены в КоАП Нижегородской области. Часть штрафов ограничена федеральным законодательством, мы в этом случае ничего не сможем сделать. Но часть штрафов мы можем поднять. Поэтому ежегодно выходим с инициативой от гордумы в областное законодательное собрание с предложениями о повышении штрафов по определенным статьям.

Штрафы должны быть действительно весомыми. Сейчас некоторым управляющим компаниям проще заплатить штраф, чем заниматься очисткой кровли или уборкой территории от снега. Сейчас штрафы составляют от 20 до 40 тыс. руб. В планах увеличить их до 60-120 тыс. руб. У управляющих компаний должна быть экономическая заинтересованность. Им должно быть дороже платить штрафы, чем убрать и вывезти снег. Сейчас новый пакет изменений находится у меня на рассмотрении.

И второе — неотвратимость наказания. Это должно быть ковровое покрытие всех нарушителей. То есть если нарушил — тебе обязательно придет штраф. За счет человеческого фактора этого не достичь. Мы просто физически не наберем такого количества людей, чтобы ходить и штрафовать всех, кто что-то нарушил.

Здесь нам на помощь приходит цифровизация и автоматизация процесса. Например, АТИ в этом году начали использовать комплексы «Дозор», чтобы отслеживать образование сосулек. Опробовали эту схему, результат очень хороший. Происходит автоматическая фиксация наличия наледи и снега на кровле. Сразу автоматически будет выставляться штраф.

Также готовим изменения в регламент работы АТИ: хотим сократить сроки уведомлений и принятия решений о наложении штрафа. Уверен, что сможем и количество штрафов увеличить, и максимальное привлечение нарушителей к ответственности обеспечить.

