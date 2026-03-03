Жителя Энгельса заподозрили в финансировании терроризма
В Энгельсе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, фигурант, находясь в Энгельсе с февраля 2023-го по март 2024 года, пять раз перевел деньги на нужды запрещенной на территории РФ организации.
Следователи регионального СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование продолжается.