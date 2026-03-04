В Черноземье 5 марта ожидается потепление, до +3°C

В четверг, 5 марта, жителей Черноземья ожидает потепление с осадками в виде снега с дождем. Температура будет варьироваться от –1°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от 0°C до +3°C. Ветер до 10 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от 0°C до +2°C, а порывы ветра до 10 м/с.

В Курске температура утром составит 0°C, днем поднимется до +1°C, вечером опустится до 0°C и ночью останется на том же уровне. Ветер до 11 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем будет +2°C, вечером опустится до 0°C, а ночью — до –1°C. Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле на протяжении всего дня будет 0°C. Ветер — до 11 м/с.

В Тамбове утром температура составит +1°C, днем будет +2°C, вечером вернется к показателю +1°C и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 8 м/с.

Алина Морозова