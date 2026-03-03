Оптовые цены на курятину в России начали расти при спаде производства

С середины февраля в России наблюдается рост оптовых цен на мясо бройлера после длительного периода снижения. За последнюю неделю месяца крыло подорожало на 3% (до 170 руб./кг), голень и фарш — на 2% (до 145 руб. и 60 руб. соответственно), окорочок и бедро — на 1% (до 150 руб. и 136 руб.). Цена филе осталась на уровне 274 руб./кг, что на 6% ниже прошлогоднего показателя.

Корректировка цен связана с сокращением предложения. В январе 2026 года производство птицы на убой в живом весе снизилось на 4,4% год к году, до 533,2 тыс. тонн. Наиболее заметный спад зафиксирован на Северном Кавказе (минус 14,3%), Урале (минус 8,1%) и в Центральном округе (минус 7,2%).

Как предположил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, после падения рентабельности в 2025 году многие предприятия, особенно небольшие, вынуждены корректировать производственные планы из-за нехватки оборотных средств. Эксперты также не исключают влияния эпизоотической ситуации — вспышек птичьего гриппа на отдельных фабриках.

