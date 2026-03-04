28 февраля в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Многочисленные источники западных СМИ утверждают: его гибель стала результатом тесной координации ЦРУ и «Моссада», долгой слежки и даже взлома дорожных камер. Как готовилось убийство аятоллы — в материале «Ъ».

США и Израиль готовили операцию против Ирана последние несколько месяцев. В конце декабря 2025 года, когда Исламскую Республику охватили многочисленные протесты, Дональд Трамп обещал иранцам, что «помощь уже в пути». СМИ писали, что уже тогда он был готов атаковать Иран, но операцию все же отложили. При этом на Ближнем Востоке активно наращивали военную группировку США.

С нового года Иран и США возобновили непрямые переговоры по иранской ядерной сделке. Американские власти грозили применением силы, если не будет быстрых результатов и прогресса. Параллельно Израиль и США обсуждали возможную атаку на Иран, которая предварительно планировалась на май. Планы изменились, когда появилась возможность ликвидировать верховного лидера Ирана.

Израильский «Моссад» последние несколько лет следил за передвижениями Али Хаменеи и его окружения: как рассказали источники Financial Times (FT), разведка взламывала дорожные камеры в Тегеране и передавала данные в зашифрованном виде на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Одна из таких камер, как утверждается, позволяла увидеть, где телохранители и водители высокопоставленных иранских чиновников паркуют автомобили возле резиденции Али Хаменеи. «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим»,— сказал FT действующий сотрудник израильской разведки.

«Моссад» также годами создавал сеть информаторов в Иране. На основе разведданных, включая подробную информацию об охране Али Хаменеи и его окружении, был сформирован их «паттерн жизни»: маршруты, графики, адреса, окружение, распределение обязанностей.

Так «Моссад» выяснил, что утром 28 февраля в резиденции верховного лидера пройдет рабочий завтрак с руководством КСИР, армии и Совбеза. По данным FT, затем это подтвердил и некий источник ЦРУ: после 12-дневной войны в июне 2025 года агентство отслеживало местонахождение аятоллы. Информация американской разведки, переданная Израилю, подтверждала «высокую степень достоверности» местонахождения Хаменеи, сообщала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источники из израильской разведки рассказали FT, что ЦРУ и «Моссад» решили воспользоваться этой возможностью в начале операции, поскольку иначе сразу после начала атак Хаменеи мог скрыться в бункере. В связи с этим операцию было решено провести утром, а не ночью, как планировалось изначально.

Предварительно США и Израиль договорились о времени начала атаки за неделю до непрямых переговоров американской и иранской делегаций в Женеве, которые прошли 26 февраля. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Швейцарию предполагая, что обсуждения скорее всего ни к чему не приведут. Как пишет Axios со ссылкой на источники, американские переговорщики должны были вести себя так, чтобы Иран ничего не заподозрил и Хаменеи не перенес совещание.

К тому моменту о возможном покушении на верховного лидера написал Axios. Представитель израильской разведки заявил изданию, что обнародование этой информации вызвало беспокойство у организаторов операции, но иранский лидер все равно не изменил планы.

Как рассказал неназванный американский чиновник Axios, после встречи в Женеве Джаред Кушнер и Стив Уиткофф решили, что предложение Ирана по ядерной сделке «полная чушь, направленная лишь на то, чтобы выиграть время». «Мы сообщили об этом президенту, и, очевидно, он взвесил различные варианты»,— заявил источник издания.

Дональд Трамп отдал приказ о начале операции «Эпическая ярость» в 15:38 по восточному времени 27 февраля (23:38 мск), пишет NYT.

Перед атакой израильская разведка смогла вывести из строя отдельные компоненты примерно десяток вышек мобильной связи вблизи резиденции иранского лидера, узнала FT. Из-за этого охрана Али Хаменеи не могла получить входящие звонки с предупреждением о возможной угрозе: телефонные линии были заняты.

Израильские истребители поднялись в воздух около шести утра 28 февраля. Ракеты большой дальности атаковали комплекс правительственных зданий в Тегеране примерно в 9:40 по местному времени (около 8:00 мск). На резиденцию верховного лидера израильские силы сбросили 30 бомб.

«Ему не удалось избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения», — сказал Дональд Трамп после того, как стало известно о гибели Али Хаменеи. Вместе с ним были убиты его дочь, зять, невестка и внучка. В результате атак погибли также главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба Абдольрахим Мусави, министр оборон Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне адмирал Али Шамхани.

Лусине Баласян