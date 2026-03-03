Ульяновская область обогнала Самарскую по закредитованности населения

Аналитики рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») составили рейтинг регионов по закредитованности населения в 2025 году (опубликован в минувший понедельник).

По соотношению среднедушевого долга по кредитам банков к годовой зарплате на начало 2026 года Ульяновская область заняла в рейтинге 51-е место (53,3% долга от годовой зарплаты). На первом месте находится Ингушетия с закредитованностью 12,0% от годовой зарплаты. На последнем, 85-м месте (новые регионы не учитываются) — Республика Тыва, где соотношение долга к зарплате составляет 138,6% (долг выше доходов на 39%). Москва по относительной задолженности занимает пятое место (благодаря более высокой годовой зарплате населения).

Самарская область занимает 23-ю строчку рейтинга (46,3%). Оренбургская область — на 66-м месте (59,3%).

По абсолютной величине задолженности на одного человека Ульяновская область занимает 32 место (381,4 тыс. руб., за год она уменьшилась на 1,2 тыс. руб.). Самарская область по этому показателю занимает 25-е место (365,6 тыс. руб., за год задолженность на одного человека увеличилась на 1,1 тыс. руб.). Оренбургская область — на 49-м месте с задолженностью на одного человека 453,0 тыс. руб. (за год она увеличилась на 5 тыс. руб.). На первом месте так же, как и по относительному показателю, находится Ингушетия, где самая маленькая абсолютная задолженность на человека — 54,4 тыс. руб. На последнем — Республика Тыва с долгом на человека 1,08 млн руб. Москва по абсолютной задолженности занимает 75-е место (599,7 тыс. руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск