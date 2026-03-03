В Энгельсе не нашли подрядчика на капремонт театра оперетты за 625 млн рублей

Аукцион на выполнение капитального ремонта Саратовского областного театра оперетты в Энгельсе не состоялся. На ЕИС «Закупки» указано, что ни одной заявки на конкурс не было подано.

Тендер объявило региональное управление капстроительства 15 февраля. 3 марта завершился прием заявок. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 624,9 млн руб.

В техническое задание входил широкий спектр мероприятий: замена коммуникаций, ремонт кровли, стен и полов, внутренняя отделка помещений. Контракт предполагал монтаж современных систем безопасности (контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения) и благоустройство прилегающей территории. Все это требовалось сделать до конца 2028 года.

Нина Шевченко