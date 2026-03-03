АЕБ назвала продажи авто в России в феврале самыми худшими за десять лет

В феврале 2026 года в России продано 75,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как отметил председатель комитета Алексей Калицев, это наихудший показатель за последние десять лет, за исключением февраля 2023 года, когда рынок испытывал еще более глубокий спад. Сравнение февральских продаж с январскими демонстрирует практически идентичные цифры, что указывает на стагнацию авторынка.

По словам господина Калицева, минимальное влияние на рынок оказали ожидаемые изменения в расчете утильсбора для машин, импортируемых из стран Евразийского экономического союза, и вступление в силу закона о локализации автомобилей для такси. Эффект этих факторов может проявиться в статистике марта, предположил эксперт.

Существующие и новые регуляторные инициативы, а также меры поддержки сводят к минимуму возможности для зарубежных импортеров, добавил Алексей Калицев. В ближайшем будущем успех в среднем ценовом сегменте российского рынка будут иметь в основном производители с высокой степенью локализации производства в стране, пояснил глава АЕБ.

При этом без значительного расширения господдержки отрасли, включения в список такси большего числа моделей и внедрения действенных стимулов спроса преодолеть негативный тренд, считает господин Калицев, будет очень сложно.