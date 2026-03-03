На 5,1% больше договоров по ДМС заключили в Удмуртии за 9 месяцев 2025 года

В Удмуртии за 9 месяцев 2025 года было оформлено 67,3 тыс. договоров добровольного медстрахования (ДМС), что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом средняя стоимость одного полиса составила 12,1 тыс. руб., сообщили в удмуртском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На рост сегмента ДМС в регионе повлияло увеличение спроса со стороны предприятий. Работодатели в условиях высокой конкуренции за сотрудников стали расширять социальный пакет»,— пояснила управляющая удмуртским отделением Банка России Татьяна Жиганшина.

В сравнении с январем-сентябрем 2024 года, размер страховых выплат по договорам ДМС вырос на 30,7%, составив 511,9 млн руб. Объем взносов в систему ДМС увеличился на 4,4% и достиг 815,3 млн руб.

Повышение объемов выплат по полисам ДМС связывают не только с увеличением сегмента после «нарастающего спроса» со стороны работодателей, но и с расширением спектра предоставляемых медуслуг. «Однако потенциал добровольного медицинского страхования все еще остается высоким»,— добавили в релизе. Отмечается также, что в России застрахованных по ДМС менее четверти работающих людей.

Владислав Галичанин