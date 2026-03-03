Пару из Петербурга обвинили в изнасиловании трех своих детей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 апреля супругов Романа и Татьяну. Их обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

По данным петербургского издания «Фонтанка», о преступлениях заявила 15-летняя дочь фигурантов. Она рассказала правоохранителям, что ее, младшую сестру и брата насилуют с 2017 года. Последним 12 и 7 лет соответственно. При задержании отца семейства правоохранители нашли детскую порнографию на его телефоне.

Источник «РЕН ТВ» рассказал, что мать пострадавших поощряла действия мужа. Кроме того, после возбуждения уголовного дела Татьяна попыталась уничтожить улики.

Никита Черненко