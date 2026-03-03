В Оренбурге детские сады закупили недостающее оборудование
Заведующие 19 детских садов приняли меры для приобретения недостающего оборудования для медпунктов после внесения руководителям учреждений представления. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Прокуратура Дзержинского района во время проверки установила, что в медицинских пунктах ряда детских садов отсутствовало необходимое оборудование: портативные небулайзеры, глюкометры с тест-полосками, пульсоксиметры, оборудование для наглядной пропаганды здорового образа жизни и прочие медицинские изделия.