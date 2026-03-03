Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбурге детские сады закупили недостающее оборудование

Заведующие 19 детских садов приняли меры для приобретения недостающего оборудования для медпунктов после внесения руководителям учреждений представления. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура Дзержинского района во время проверки установила, что в медицинских пунктах ряда детских садов отсутствовало необходимое оборудование: портативные небулайзеры, глюкометры с тест-полосками, пульсоксиметры, оборудование для наглядной пропаганды здорового образа жизни и прочие медицинские изделия.

Руфия Кутляева