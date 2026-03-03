«Лента» объяснила отказ от продажи напитков «Добрый» и Rich

Российский ритейлер «Лента» откажется от продажи 170 напитков компании «Мултон» из-за непрозрачности условий поставок. Об этом сообщили «Ъ» в компании.

«"Группа Лента" считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера»,— уточнили в пресс-службе «Ленты». Там также заявили, что продолжают переговоры с поставщиками, чтобы добиться выгодной цены на товары. Тока что цены на продукцию «Мултона» не соответствуют ожиданиям покупателей, заключили в ритейлере.

АО «Мултон» — один из лидеров по производству соков, нектаров и других безалкогольных напитков в России. Производит напитки под брендами «Добрый» и «Добрый Cola», Rich, Pulpy, «Моя семья», BonAqua, Burn.