Увертюра к юбилею

К серии больших концертов в Москве, состоявшихся в прошедший уикенд, Филипп Киркоров приурочил выход нового альбома «UNO». Физический носитель жжет глаз красным цветом винила. Зато на цифровой версии на четыре песни больше. Игорь Гаврилов выбрал именно ее, чтобы испытать всю полноту эмоций.

Обложка нового альбома Филиппа Киркорова «UNO»

Фото: «Филипп Киркоров»

После предыдущего альбома Филиппа Киркорова «Романы» прошло шесть лет. Имя певца в эти годы постоянно фигурировало в прессе. Враждебные страны вносили его имя в санкционные списки, в Европе отменяли целые концертные туры, маршруты его гастролей пролегали по территориям, которые сложно воспринимать в отрыве от новостной повестки. При этом певец активно работал на телевидении и в кино.

Кульминацией этой ударной шестилетки стала знаменитая «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой. Вместе с другими участниками вечеринки певец попал под волну критики, отмен и налоговых проверок. Общественность даже потребовала лишить его звания народного артиста России, но обошлось. Киркоров публично извинился, причем его слова «зашел не в ту дверь» мгновенно стали мемом, а черная водолазка, в которой он снялся для покаянного видео,— униформой для всех отечественных артистов, извиняющихся за те или иные грехи.

Кому угодно такой скандал в такое время стоил бы карьеры, но не Киркорову. Как и много раз до того, будь то случай с «розовой кофточкой» Ирины Ароян, избиение Марины Яблоковой на «Золотом граммофоне» или еще целый ряд драматичных эпизодов, Киркоров выплыл. В отличие от Анастасии Ивлеевой, так и не оправившейся от скандала, певец продолжил карьеру и нашел время для звукозаписи.

В новом альбоме «UNO» нет песни «Не в ту дверь» или «Черная водолазка». Время течет быстро, и «голую вечеринку» давно затмили другие темы и другие скандалы. И все же среди киркоровских новинок есть, например, «Слухи» со строчками «Город любит глупые клише», «Я теряю преданных друзей» или «Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я».

Поется это все под самый прямолинейный, лишенный какой-либо изюминки поп-аккомпанемент, но диалог с реальной жизнью налицо. Большинство коллег Филиппа Киркорова похвастаться этим не может.

А песню «Давно все хорошо» поклонники певца единодушно восприняли как послание Алле Пугачевой в ответ на ее прошлогоднее интервью. Песню написала Мари Краймбрери, и надо отдать девушке должное: «перевоплощение» в лирического героя, сумевшего оставить в прошлом любовь всей жизни, ей удалось. В ряд «взрослых баллад» Киркорова песня вполне вписалась.

Другой любимый формат Филиппа Киркорова «средиземноморское диско», оно же «песня для "Евровидения"». Певец явно скучает по тем временам, когда его русско-греческая команда давала шика на эстрадном конкурсе, беря под крыло певцов из разных стран. Песня «Везувий» — как раз из категории неслучившихся еврохитов. Здесь на месте и ресторанная «прямая бочка», и экзотические краски в аранжировке, и текст — почти мем: «И я бы к ней не спешил в кофте не по сезону. Но против этих сил действовать нет резона». «Убер», МКАД, «кофта не по сезону» в песне про любовь-Везувий — не самое очевидное поэтическое решение для эстрадного сибарита, любителя «дольче-виты», коим он и предстает в соответствующем видеоклипе.

С комедией Филипп Киркоров тоже давно на ты, и песня «Фиолетовая вата», написанная по мотивам «Розового вина» Федука и Элджея для телемюзикла «Небриллиантовая рука», смотрится на альбоме вполне органично. Гораздо более органично, чем опыт «песни из бондианы» — помпезный, но мелодически и лирически слабый номер «Полюбила любовь». А вот в моменты, когда Филипп Киркоров не сдерживает самоиронию, у него случаются попадания прямо в яблочко. «Каждый раз, когда я пишу веселые песни, получается нытье» — это из заразительной латино-балканской песни «От ада до рая».

Образ, выбранный Филиппом Киркоровым для промо-кампании альбома «UNO»,— более сдержанный и мужественный, нежели привычный калейдоскоп стразов и блесток. На некоторых рилзах последнего времени он внешне даже напоминает своего отца Бедроса Киркорова, ушедшего из жизни в прошлом году.

Филиппу Киркорову через год 60, и ему все сложнее делать вид, что жизнь — сплошной праздник. В череде форматных поп-шлягеров у него теперь проскакивают непритворные взрослые эмоции.

«А дальше надо жить и, конечно, помнить, с кем спать, а с кем дружить, а с кем — дотошно спорить» — так начинается песня «Дальше буду жить», которая отлично вписалась бы и в репертуар Аллы Пугачевой. Чуть больше вкуса в тексте, чуть хитрее мелодия — и уже кажется, что у Киркорова настоящий ренессанс.