Продукция ульяновского станкозавода получила статус российской
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели DMC 1035 официально включен в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, сообщила во вторник пресс-служба Ульяновского станкостроительного завода (ООО «УСЗ»).
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Ульяновский станкостроительный завод был основан и построен германо-японским концерном DMG MORI в 2015 году. В 2022 году иностранная компания вышла из российской юрисдикции. В феврале 2024 года по указу президента России Владимира Путина завод перешел под контроль государства. Осенью 2024 года предприятие возобновило производственную деятельность.
На заводе отмечают, что заявка предприятия, размещенная в государственной информационной системе промышленности (ГИСП), одобрена и подтверждена заключением о соответствии требованиям постановления Правительства РФ №719 от 17.07.2015 г. «О подтверждении производства российской промышленной продукции». В УСЗ называют это знаковым событием и отмечают, что «модель DMC 1035 стала первым станком завода, официально получившим статус российского товара». Станок способен работать на высоких скоростях без остановок и производить детали с ювелирной точностью, до микронов.
По словам гендиректора «УСЗ» Романа Букарева, завод планирует до конца года подать заявки на предоставление статуса продукции российского производства на всю линейку станков предприятия.