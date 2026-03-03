Продукция ульяновского станкозавода получила статус российской

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели DMC 1035 официально включен в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, сообщила во вторник пресс-служба Ульяновского станкостроительного завода (ООО «УСЗ»).

Ульяновский станкостроительный завод был основан и построен германо-японским концерном DMG MORI в 2015 году. В 2022 году иностранная компания вышла из российской юрисдикции. В феврале 2024 года по указу президента России Владимира Путина завод перешел под контроль государства. Осенью 2024 года предприятие возобновило производственную деятельность.

На заводе отмечают, что заявка предприятия, размещенная в государственной информационной системе промышленности (ГИСП), одобрена и подтверждена заключением о соответствии требованиям постановления Правительства РФ №719 от 17.07.2015 г. «О подтверждении производства российской промышленной продукции». В УСЗ называют это знаковым событием и отмечают, что «модель DMC 1035 стала первым станком завода, официально получившим статус российского товара». Станок способен работать на высоких скоростях без остановок и производить детали с ювелирной точностью, до микронов.

По словам гендиректора «УСЗ» Романа Букарева, завод планирует до конца года подать заявки на предоставление статуса продукции российского производства на всю линейку станков предприятия.

Андрей Васильев, Ульяновск