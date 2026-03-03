Россияне хвалят госбольницы за качество лечения, а ругают — за отношение врачей

Аналитики сервиса «ПроДокторов» компании «МедРокет» (агрегатор с информацией о врачах и клиниках в России) изучили более 1 млн отзывов, оставленных их пользователями в 2025 году. В государственных медицинских учреждениях чаще всего хвалили качество лечения (более 13 тыс. упоминаний), комфорт пребывания (12 тыс.), а также работу врачей и чистоту. Среди негативных отзывов лидировали отношение врачей к пациентам (более 3 тыс. раз), качество лечения (2,9 тыс.), а также наличие очередей и уровень сервиса (по 2 тыс. упоминаний).

В частных клиниках общее количество отзывов оказалось значительно выше, чем в государственных (932 тыс. против 230 тыс.). Здесь пациенты чаще всего отмечали комфорт (130 тыс.), качество лечения (126 тыс.) и отношение врачей (111 тыс.). В негативных комментариях упоминались цены (6,2 тыс.), время ожидания приема (6,1 тыс.) и качество лечения (5,1 тыс.).

В конце прошлого года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%, сообщил Минздрав РФ. Ранее планировалось довести этот показатель до 55,2% только к концу 2030 года.

Наталья Костарнова