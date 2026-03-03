В Петербурге корректируют планировку 240 га под туристический кластер в Горской

В Приморском районе Санкт-Петербурга началась корректировка проектов планировки территории (ППТ) в Горской общей площадью более 240 га. Соответствующие уведомления опубликованы на сайте Смольного.

Изменения в ранее утвержденный ППТ площадью 207,4 га вносит ООО «Горская». Участок ограничен Приморским шоссе, акваторией Невской губы, проектируемой магистралью № 3 и рядом улиц района. Срок подготовки корректировки установлен в 12 месяцев.

В документации заявлены объекты водного спорта, гостиницы, торговля, деловое управление, культурно-досуговая инфраструктура, общепит и коммунальные объекты. Общая площадь капитальной застройки оценивается более чем в 1,5 млн кв. м. Также предусмотрены объекты регионального значения: автобусный парк вместимостью 300 автобусов и более, очистные сооружения дождевой канализации производительностью 10 тыс. куб. м в сутки и две электроподстанции напряжением 110 кВ и выше.

Параллельно СПб РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» инициировала корректировку ППТ соседнего квартала площадью 36,7 га. Там планируются причалы для маломерных судов, объекты водного спорта, спортивные базы, гидротехнические сооружения, общепит и коммунальная инфраструктура. Срок подготовки изменений также составляет 12 месяцев.

Пересмотр параметров ППТ связан с проектом туристического кластера «Санкт-Петербург Марина», представленным на ПМЭФ-2024. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 210 млрд рублей, ожидаемый турпоток — до 1,3 млн человек в год. Завершить проект планируют к 2030 году.

Артемий Чулков