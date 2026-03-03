В Воронеже обсудили, зачем вовлекать молодежь в науку

В Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Воронежа прошло ток-шоу «Разберём на атомы: изобретательство». Три эксперта из разных областей знаний выступили с мини-лекциями перед воронежцами, которые интересуются темой рационализаторства, изобретательства и науки.

Фото: ИЦАЭ Воронежа

Встреча была посвящена этим темам неспроста. В 2026 году Воронежская область стала «Столицей изобретательства России–2026». Этот статус региону был присвоен после победы в конкурсе на звание региона-лидера по изобретательскому и рационализаторскому потенциалу.

Ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Владислав Любавин рассказал о работе на инновационных энергоблоках №6 и 7 с ВВЭР-1200. Энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами поколения «3+», которые впервые были введены в эксплуатацию именно в Нововоронеже, а затем построены на других российских и зарубежных АЭС. Эти энергоблоки, по его словам, очень привлекают молодежь, которая приезжает трудоустраиваться на работу на АЭС даже из других регионов.

«Главная особенность проекта — уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. В проекте реализован полный комплекс инновационных технических решений, например, система пассивного отвода тепла, которая обеспечивает длительный отвод тепла от активной зоны реактора в условиях отсутствия всех источников электроснабжения. При необходимости система включается без постороннего вмешательства и работает под влиянием исключительно природных факторов», — объяснил Владислав Любавин.

Что изобретают воронежцы и как опытные рационализаторы передают опыт и знания младшему поколению? С этой темой гостей ИЦАЭ познакомил руководитель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Алексей Михайлов.

«Все мы понимаем, что сообществу изобретателей и инноваторов предстоит сыграть ключевую роль в выходе России на новый виток технологического развития. Поэтому сегодня наш приоритет — вовлечение молодёжи в науку. Воронежская область — регион с мощнейшими промышленными традициями и выдающейся научной школой. На протяжении многих лет Воронежская область входила в первую десятку регионов с наибольшей инновационной активностью»,— подчеркнул Алексей Михайлов.

О современном освоении космоса, которое без воронежцев сложно себе представить, рассказал пресс-секретарь Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Александр Кажикин: «С 1958 года до настоящего времени в Воронеже создано свыше 65 образцов ракетных двигателей для космических и межконтинентальных баллистических ракет. Все современные космические ракеты России летают на двигателях, созданных в Воронеже. Наши инженеры летают на космодромы и обеспечивают подготовку к каждому очередному пуску. Современное освоение космоса без воронежцев сложно себе представить».

Спикер напомнил собравшимся, что КБХА разрабатывает двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара», кислородно-водородные двигатели разгонных блоков, кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей, ведет научно-исследовательские работы в области создания перспективных жидкостных ракетных двигателей.

После каждой лекции слушатели смогли задать свои вопросы и даже поспорить с утверждениями экспертов. Между выступающими и слушателями шла оживленная дискуссия, что говорит о явном интересе воронежцев к темам рационализаторства, изобретательства и науки.