В Ярославле перекроют улицу Нахимсона

В Ярославле с 17:00 3 марта будет перекрыт участок улицы Нахимсона от Первомайской до Андропова. Приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Движение будет перекрыто до 23:00 4 марта в связи с дорожными работами. Как стало известно «Ъ-Ярославль», работы на улице проводит «Ярославльводоканал». Идет полная замена водопровода.

Управлению ГАИ рекомендовано проконтролировать соблюдение безопасности дорожного движения.