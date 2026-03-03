Российское казначейство получило первые цифровые рубли

На счет Федерального казначейства поступили первые 1,5 тыс. цифровых руб. Об этом сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«С 1 января текущего года мы готовы к приему платежей в бюджеты бюджетной системы. Первый платеж — административный штраф — заплатил один человек цифровым рублем»,— рассказал господин Артюхин главе государства.

Сейчас казначейство совместно с Минфином и Центробанком определяет приоритеты по расходованию денег, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля, добавил глава ведомства. Также есть интересные предложения по видам субсидий и отдельным направлениям инфраструктурных проектов, заключил Роман Артюхин.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В июле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля и QR-кода для оплаты покупок. С 1 сентября текущего года клиенты банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут совершать покупки с использованием цифровых рублей.