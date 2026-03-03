Из-за снега повредилась кровля Казанского Кремля
В Казанском Кремле из-за обильных снегопадов пострадал участок деревянной кровли оборонительных сооружений, опоясывающих комплекс. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Из-за потепления и мокрого снега увеличилась нагрузка на крышу, в результате чего на одном из участков произошло частичное повреждение.
Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, специалисты демонтировали поврежденную часть кровли вместе с несущими элементами и очистили кровлю от снега в местах перепада высот.