В Казанском Кремле из-за обильных снегопадов пострадал участок деревянной кровли оборонительных сооружений, опоясывающих комплекс. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Из-за снега повредилась кровля Казанского Кремля

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Из-за снега повредилась кровля Казанского Кремля

Из-за потепления и мокрого снега увеличилась нагрузка на крышу, в результате чего на одном из участков произошло частичное повреждение.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, специалисты демонтировали поврежденную часть кровли вместе с несущими элементами и очистили кровлю от снега в местах перепада высот.

Анна Кайдалова