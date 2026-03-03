Wildberries через суд взыскала с волгоградского продавца вейпов 717 тыс. штрафа

ООО «РВБ» (объединенная платформа Wildberries и Russ) добилось через суд взыскания штрафа с продавца, разместившего на маркетплейсе карточки запрещенных товаров. Иск был подан к предпринимателю Лавренту Андреасяну в ноябре прошлого года, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Спор возник из-за того, что продавец разместил на площадке карточки с вейпами, pod-системами, табачными смесями и жидкостями для вейпов, в том числе безникотиновыми. Также в ассортимент входили системы нагревания табака и бестабачные смеси для кальяна.

Сотрудничество началось в 2021 году, когда предприниматель присоединился к оферте Wildberries. В августе 2025 года права по договору перешли к ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

По условиям работы маркетплейс берет на себя продвижение, доставку и хранение товаров, а продавец отвечает за наполнение карточек. При создании карточек он обязан следить, чтобы товары не попадали в список запрещенных для интернет-торговли. Сам Wildberries не может вносить изменения в них.

Когда маркетплейс обнаружил нарушение, продавцу был выставлен штраф 725 тыс. руб. и направлена претензия. Предприниматель на нее не ответил. Поэтому РВБ обратилась в суд.

Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону площадки, отметив, что продажа никотинсодержащей продукции через Wildberries противоречит как условиям договора, так и законодательству.

С продавца взыскали 716,5 тыс. руб. штрафа и около 20 тыс. судебных расходов. Решение пока не вступило в силу.

Нина Шевченко