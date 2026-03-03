Курский АПЗ-20 запустил серийное производство подшипников почти за 200 млн

Курский подшипниковый завод «АПЗ-20» запустил серийное производство радиальных подшипников для легких коммерческих и грузовых автомобилей ГАЗ, КамАЗ и УАЗ. Об этом сообщил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ежегодный объем выпуска составит до 500 тыс. подшипников. Общий объем инвестиций — 189 млн руб., из которых 144 млн руб. предоставлены ФРП в виде льготного займа по спецпрограмме. На предприятии появились автоматические линии токарной обработки и шлифовки компонентов, а также линия автоматической сборки подшипников. Оборудование приобретено за счет средств займа.

«Выпускаемые подшипники обладают высокой точностью, пониженным уровнем шума и вибрации»,—уверены в ФРП.

Около 90% выпуска предназначено для сборочных конвейеров ведущих российских автопроизводителей, оставшиеся 10% — для поставок в Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан и Молдову.

Директор ООО «АПЗ-20» Александр Ларионов сообщил, что модернизация позволила перейти к автоматизированному производству новых типов подшипников. По его словам, ранее значительную долю российского рынка занимали импортные аналоги из Швеции и Германии. Уровень локализации производства составляет 100%. В технологическом процессе используются исключительно российские материалы и сырье, заверили в компании.

Согласно Rusprofile, ООО «АПЗ-20» зарегистрировано в 2007 году в Курске. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Ларионов. Основной вид деятельности — производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов. Финансовые показатели за последние несколько лет недоступны, в 2021 году выручка составляла 605 млн руб., прибыль — 213 тыс. руб. За последние пару лет в компании несколько раз менялась структура учредителей. Сначала это были ООО «Союз подшипник» Александра Чукмолаева и Александр Жданов, в конце 2024 года совладельцами стали курское ООО «Промэнерго» и Сергей Колесников. Сейчас практически весь уставный капитал (99,99%) принадлежит ООО «Техносервис», которое подконтрольно все тому же «Промэнерго». Все компании и физлица связаны друг с другом, что подтверждали в беседе с «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова