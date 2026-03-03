Чиновники опровергли сообщение о стрельбе в школе Орска

Публикации о стрельбе в школе №2 Орска является фейком. Об этом сообщают власти Оренбуржья со ссылкой на полицию.

«По данным УМВД России по Оренбургской области, информация, опубликованная в СМИ, о якобы проносе пневматического пистолета в образовательное учреждение не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

Чиновники отметили, что во время перемены шестиклассники играли в школе в «стрелялки» и использовали для этого игрушки. При этом никто не пострадал.

Ранее СМИ опубликовали сообщение о том, что шестиклассник якобы принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в сверстника. Автор публикации утверждал, что «пуля» ранила ребенка.

Георгий Портнов