ФАС согласовала передачу вокзала в Югре «Северречфлоту»

ФАС согласовала передачу комплекса автомобильно-речного вокзала в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) под доверительное управление АО «Северречфлот». Как уточнили в пресс-службе федерального ведомства, компания занимается перевозкой пассажиров и грузов на внутренних водных путях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Предоставление преференции направлено на повышение доступности пассажирских перевозок водным транспортом в отдаленные и труднодоступные районы региона»,— пояснили в ведомстве.

Срок действия этой преференции ограничен — она работает три года. По условиям, объекты в доверительном управлении должны быть использованы по назначению.

АО «Северречфлот», по данным сервиса Kartoteka.ru, учреждено департаментом имущества Югры в 2008 году. Директором компании является Сергей Сандулов. В 2020 году компания вошла в число системообразующих компаний ХМАО.

Анна Капустина

