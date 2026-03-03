Вступил в силу приговор по делу об убийстве новорожденного в Ярославской области

Вступил в силу приговор Тутаевского городского суда Ярославской области в отношении 61-летней жительницы Большесельского района, обвиненной в убийстве новорожденного сына 24 года назад. Ей назначено 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2002 году женщина распивала дома спиртные напитки. Устав от плача малыша, она сбросила его с лоджии. В результате падения с четвертого этажа ребенок получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Суд признал виновной женщину в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Защита подсудимой не согласилась с приговором и настаивала, что убил ребенка его трехлетний брат из-за ревности к матери.

«Судебная коллегии по уголовным делам Ярославского областного суд согласилась с позицией прокурора, оставив приговор суда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— сообщили в прокуратуре. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Алла Чижова