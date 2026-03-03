В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди детей выросла на 10%

За минувшую неделю в Самарской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от трех до шести лет на 9,9%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В сравнении с прошлой неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 0,9% или на 88 случаев», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие семь дней в Самарской области было зарегистрировано 9775 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель на десять тыс. населения в регионе составил 31,3. Заболеваемость выше эпидемического порога зафиксирована среди жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше (на 1,2%).

Сейчас в Самарской области циркулируют вирусы гриппа A(H3N2), гриппа A(H1N1)-2009, гриппа В, парагриппа, а также аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы. В регионе от гриппа привито 60,5% от общего числа населения.

Георгий Портнов