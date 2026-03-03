В Татарстане утвердили проект этнопарка в Адмиралтейской слободе

В Татарстане утвердили проект этнопарка народов республики «Слобода», который планируется создать в Адмиралтейской слободе. Концепцию представили разработчики Института пространственного планирования Татарстана.

Особое внимание уделено сохранению историко-культурной среды: в проекте нет шумных аттракционов и развлекательных объектов.

Этнопарк задуман как полифункциональная рекреационная зона, где планируется представить различные исторические эпохи, архитектурные элементы и традиционный быт народов республики. Также проектом предусмотрено завершение оздоровления старого русла Казанки.

Анна Кайдалова