В Татарстане утвердили проект этнопарка в Адмиралтейской слободе

В Татарстане утвердили проект этнопарка народов республики «Слобода», который планируется создать в Адмиралтейской слободе. Концепцию представили разработчики Института пространственного планирования Татарстана.

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Особое внимание уделено сохранению историко-культурной среды: в проекте нет шумных аттракционов и развлекательных объектов.

Этнопарк задуман как полифункциональная рекреационная зона, где планируется представить различные исторические эпохи, архитектурные элементы и традиционный быт народов республики. Также проектом предусмотрено завершение оздоровления старого русла Казанки.

Анна Кайдалова