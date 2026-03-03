Инструкторы «Роза Хутор» одержали победу на Открытом чемпионате Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК)

Состязания прошли в Казахстане в рамках Международного фестиваля горных курортов Евразии с целью развития сотрудничества в сфере спорта, обмена опытом и популяризации горнолыжного отдыха.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Участниками II Открытого чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд по горнолыжному спорту ЕАГК стали представители курортов «Шахдаг» (Азербайджан), «Шымбулак» и «Ой-Карагай» (Казахстан), «Роза Хутор» (Россия) и «Амирсой» (Узбекистан). Состязания проводились в двух дисциплинах: параллельный слалом, в котором на старт вышли 45 спортсменов, и демо-соревнования, где пять команд из шести горнолыжников каждая показали синхронный спуск со сложными перестроениями и поворотами.

Инструкторы «Роза Хутор» показали блестящие результаты в командном и личном зачетах. Первое место среди женщин заняла Кристина Лисиченко, у мужчин победителем стал Роман Ильин, а Илья Прокопьев поднялся на третью ступень пьедестала. В итоге курорт «Роза Хутор» стал безоговорочным лидером общего командного зачета. Второе и третье места разделили казахстанские курорты «Шымбулак» и «Ой-Карагай».

Старший инструктор горнолыжной школы «Роза Хутор» Павел Петухов рассказал: курорт второй год подряд подтверждает лидерство в чемпионате ЕАГК, несмотря на серьёзную конкуренцию и заметный рост мастерства соперников.

«Уровень подготовки участников состязаний значительно вырос — это продемонстрировали и демо-команды, и участники дисциплины «параллельный слалом». Для соревнований на «Роза Хутор» формируется команда сильнейших специалистов, а подготовка к выступлениям идёт на протяжении всего сезона. Победа в чемпионате подтверждает высокий профессионализм инструкторов курорта. Об этом свидетельствует и соответствие горнолыжной школы «Роза Хутор» международному стандарту ISIA Ski School». — отметил он.

Ярким событием фестиваля стал массовый ночной спуск инструкторов с трассы «Азиада» на курорте «Шымбулак». Помимо открытого чемпионата, программа Международного фестиваля Евразийского Альянса горных курортов включала профессиональные дискуссии и образовательную составляющую. В 2027 году представители ЕАГК соберутся в Узбекистане на горнолыжном курорте «Амирсой».

Евразийский Альянс горных курортов создан в 2023 году. Общественная организация объединяет ведущие горные курорты Евразии и служит профессиональной платформой для обмена опытом и выработки совместных решений в сфере горного туризма. В сезоне 2025/2026 в рамках альянса запущена акция «Сезон без границ». Владельцы сезонного ски-пасса одного из курортов ЕАГК — «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» и «Ой-Карагай» (Казахстан), «Амирсой» (Узбекистан), «Шахдаг» (Азербайджан) — могут получить бесплатный ски-пасс сроком до пяти дней на каждом из других курортов-партнёров.

