Челябинца осудили за продажу компьютерных программ с вирусом

Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в распространении за деньги вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Его приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2025 годах горожанин, используя свой персональный компьютер, продавал различным пользователям программы, которые уничтожают, блокируют или меняют информацию на устройствах, обходя блокировки. За это он получил в общей сумме 10 млн руб. в криптовалюте.

Фигурант полностью признал вину. Помимо основного наказания, челябинцу назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Преступный доход вместе с системным блоком, девятью телефонами, жесткими дисками и ноутбуком конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска