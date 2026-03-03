Бастрыкин о борьбе с коррупцией, преступности среди мигрантов и Украине
Глава СКР Александр Бастрыкин призвал лишать коррупционеров всего имущества
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства. Он призвал лишать коррупционеров всего имущества, а натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, — российского гражданства. Эти и другие высказывания господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
О борьбе с коррупцией
- В 2025 году СКР расследовал 14 тыс. уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем в 2024-м.
- Необходимо конфисковывать у коррупционеров все нажитое имущество. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну.
- В условиях СВО коррупция приобретает повышенную опасность. За последние два года были инициированы уголовные дела в отношении 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях.
Другие предложения
- Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны.
- Лишать гражданства натурализованных в стране мигрантов за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление
Об Украине и врагах России
- Долгие годы киевская власть создавала невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик, развязав кровавый террор против русскоязычного населения
- За минувшие три года СКР возбудил 164 уголовных дела по фактам сноса и повреждения 179 мемориальных объектов, расположенных как в России, так и за рубежом. В качестве обвиняемых по этим делам заочно привлечены 255 иностранных граждан, среди которых премьер-министр Эстонии, министры иностранных дел и культуры других стран.
Об итогах работы в 2025 году
- За 2025 год российские следователи направили в суды 93 027 уголовных дел в отношении 104 тыс. обвиняемых. Следователи добились возмещения ущерба государству и потерпевшим более чем на 128 млрд руб.
- По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей, наложен арест на имущество застройщиков на 4 млрд руб.
- Следователи признали потерпевшими почти 17 тысяч несовершеннолетних, из них 23% стали жертвами насильственных действий сексуального характера.