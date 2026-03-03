Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин о борьбе с коррупцией, преступности среди мигрантов и Украине

Глава СКР Александр Бастрыкин призвал лишать коррупционеров всего имущества

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства. Он призвал лишать коррупционеров всего имущества, а натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, — российского гражданства. Эти и другие высказывания господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О борьбе с коррупцией

  • В 2025 году СКР расследовал 14 тыс. уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем в 2024-м.
  • Необходимо конфисковывать у коррупционеров все нажитое имущество. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну.
  • В условиях СВО коррупция приобретает повышенную опасность. За последние два года были инициированы уголовные дела в отношении 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях.

Другие предложения

  • Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны.
  • Лишать гражданства натурализованных в стране мигрантов за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление

Об Украине и врагах России

  • Долгие годы киевская власть создавала невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик, развязав кровавый террор против русскоязычного населения
  • За минувшие три года СКР возбудил 164 уголовных дела по фактам сноса и повреждения 179 мемориальных объектов, расположенных как в России, так и за рубежом. В качестве обвиняемых по этим делам заочно привлечены 255 иностранных граждан, среди которых премьер-министр Эстонии, министры иностранных дел и культуры других стран.

Об итогах работы в 2025 году

  • За 2025 год российские следователи направили в суды 93 027 уголовных дел в отношении 104 тыс. обвиняемых. Следователи добились возмещения ущерба государству и потерпевшим более чем на 128 млрд руб.
  • По делам обманутых дольщиков возмещен ущерб почти в 3 млрд рублей, наложен арест на имущество застройщиков на 4 млрд руб.
  • Следователи признали потерпевшими почти 17 тысяч несовершеннолетних, из них 23% стали жертвами насильственных действий сексуального характера.

