Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства. Он призвал лишать коррупционеров всего имущества, а натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, — российского гражданства. Эти и другие высказывания господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О борьбе с коррупцией

В 2025 году СКР расследовал 14 тыс. уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем в 2024-м.

Необходимо конфисковывать у коррупционеров все нажитое имущество. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну.

В условиях СВО коррупция приобретает повышенную опасность. За последние два года были инициированы уголовные дела в отношении 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях.

Другие предложения

Жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны.

Лишать гражданства натурализованных в стране мигрантов за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление

Об Украине и врагах России

Долгие годы киевская власть создавала невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик, развязав кровавый террор против русскоязычного населения

За минувшие три года СКР возбудил 164 уголовных дела по фактам сноса и повреждения 179 мемориальных объектов, расположенных как в России, так и за рубежом. В качестве обвиняемых по этим делам заочно привлечены 255 иностранных граждан, среди которых премьер-министр Эстонии, министры иностранных дел и культуры других стран.

Об итогах работы в 2025 году