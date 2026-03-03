В Ульяновске полицейские пресекли деятельность бутлегеров

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность двоих жителей региона 43 и 53 лет, занимавшихся незаконным производством и продажей контрафактного алкоголя. Об этом во вторник сообщила полиция региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что по факту производства контрафактного алкоголя возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение в производстве и сбыте контрафактного алкоголя организованной группой по предварительному сговору (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным следствия, с 2024 года до ноября 2025 года обвиняемые организовали незаконный бизнес по реализации контрафактного алкоголя на территории Ленинского района Ульяновска. 43-летний неработающий житель Ульяновска в специально оборудованном гараже «организовал производство контрафакта путем смешивания спирта с водой». Готовый продукт он фильтровал, разливал в стеклянную тару с этикетками известных брендов и готовил к продаже. Его 53-летний подельник занимался реализацией товара.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъяты стеклянная тара с этикетками с маркировкой известных производителей алкогольной продукции, пробки, 340 бутылок уже готовой к реализации алкогольной продукции, а также более 1200 литров спирта на общую сумму более 200 тыс. руб.

По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск