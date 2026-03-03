Билл проявил себя забывчивым, а Хиллари — вспыльчивой

2 марта комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал многочасовые видеозаписи с заседаний, на которых чета Клинтон дала показания по «файлам Эпштейна». Бывший президент США проявил изрядную выдержку, но мало что помнил из кратких пересечений с покойным экс-финансистом. А вот его супруга Хиллари не раз дала волю эмоциям. Цитаты из ее перепалки с конгрессменами-республиканцами уже попали в американские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл и Хиллари Клинтон

Фото: The House Committee on Oversight and Government Reform Билл и Хиллари Клинтон

Фото: The House Committee on Oversight and Government Reform

Билл и Хиллари Клинтон дали показания в комитете по надзору Палаты представителей еще на прошлой неделе, однако видеозаписи их выступлений стали доступны лишь в понедельник, 2 марта. Допрос каждого из супругов проходил за закрытыми дверями в разные дни, но отдельные заявления почти сразу утекли в СМИ. Теперь же стала доступна полная запись многочасовых слушаний. И если Билл Клинтон, отвечая на вопросы конгрессменов, сохранял спокойствие, то Хиллари регулярно вступала в перепалки с республиканцами на повышенных тонах.

После публикации «файлов Эпштейна» в распоряжении конгрессменов оказалось значительное число документов, свидетельствующих о тесных контактах Билла Клинтона с осужденным за секс-преступления экс-финансистом. Среди них — фотографии (включая знаменитый снимок в джакузи с замазанной фигурой девушки), свидетельства того, что Эпштейн посещал Белый дом во время президентства Клинтона, а также данные о перелетах экс-президента на его частном самолете. Кроме того, в архиве есть тексты личных поздравлений, которые Клинтон адресовал Эпштейну.

Когда политику одну за другой показывали фотографии из рассекреченного архива, он почти всегда отвечал, что не помнит обстоятельств съемки. Память вернулась к нему лишь в отношении снимка в джакузи.

Клинтон заявил, что «почти уверен», что фотография была сделана в 2000 году во время его поездки на мероприятия АТЭС. В этой поездке его сопровождали Джеффри Эпштейн, его соратница Гилейн Максвелл (она отбывает тюремный срок за помощь финансисту), а также другие участники команды Эпштейна, которые курировали проект Клинтона по помощи людям с ВИЧ и СПИДом. Экс-президент утверждал, что султан Брунея предложил ему остановиться в роскошном отеле и настоял на том, чтобы он воспользовался его аквазоной. Описывая ситуацию в джакузи, Клинтон сказал, что «посидел там минут пять, или сколько это было, а затем встал и пошел спать». Сексуальную связь с женщиной, сидевшей рядом, он отрицал.

Не вспомнил Клинтон и ни один из 17 визитов Эпштейна в Белый дом, так же как и эпизод, запечатленный на фотографии, где он беседует с Эпштейном и Максвелл на приеме Исторической ассоциации Белого дома. Единственное, чего он не стал отрицать,— это поздравление, адресованное Эпштейну. Однако Клинтон отметил, что писал сотни подобных поздравлений и на этом фоне пожелания экс-финансисту не были чем-то особенным. При этом он раз за разом подчеркивал, что не знал о преступлениях Эпштейна и не был с ним так близко знаком, как пытаются представить республиканцы.

Оживился Билл Клинтон лишь на вопросе о Дональде Трампе, продемонстрировав крайнюю избирательность своей памяти. Он почти дословно процитировал разговор, который состоялся у него с нынешним президентом в начале 2000-х годов на благотворительном турнире по гольфу в Нью-Йорке. По словам Клинтона, Трамп заявил тогда, что у него «были прекрасные времена» с Эпштейном и что он сожалеет о ссоре с финансистом из-за сделки с недвижимостью. На уточняющие вопросы о том, рассказывал ли Трамп о подробностях этих «прекрасных времен», Клинтон ответил отрицательно, добавив, что «не придал его словам какого-либо значения». Когда же его спросили, следует ли отстранить Трампа от должности, он ответил: «Вам решать». После небольшой паузы Клинтон добавил: «Президент никогда — это было 27 лет назад — никогда не говорил мне ничего, что могло бы заставить меня думать, что он был причастен к чему-либо неправомерному в связи с Эпштейном».

Допрос Хиллари Клинтон развивался по иному сценарию. В отличие от мужа, ее много расспрашивали о возможных финансовых схемах и предполагаемом получении средств от Эпштейна, а также об отношениях с действующим министром торговли США Говардом Лютником, который ранее возглавлял финансовую компанию Cantor Fitzgerald.

Эта компания серьезно пострадала в результате терактов 11 сентября: почти 700 ее сотрудников погибли в башнях Всемирного торгового центра. Имя Лютника неоднократно упоминается в «файлах Эпштейна», а его контакты с финансистом заметно ослабили позиции министра в администрации: он уже оказался среди потенциальных свидетелей для дачи показаний в Конгрессе и рассматривается как возможный «кандидат на вылет» из правительства.

Об отношениях с Лютником Хиллари Клинтон начала расспрашивать сенатор-республиканка от Южной Каролины Нэнси Мейс. В какой-то момент она перебила бывшую первую леди, после чего Клинтон резко сказала: «Вы задали вопрос, и я собираюсь на него ответить». А когда Мейс напомнила, что сама является одной из выживших после терактов 11 сентября и представляет интересы других пострадавших, Клинтон, которая на момент тех терактов была сенатором от штата Нью-Йорк, ударила кулаком по столу и заявила: «Я заботилась о людях, 3 тыс. из которых погибли во Всемирном торговом центре!» Мейс тотчас обвинила Клинтон в вызывающем поведении. Позднее бывшая первая леди заявила, что ничего не знает о письме, которое, как утверждается, было отправлено Лютником от ее имени с приглашением Эпштейна и его окружения на «неформальное мероприятие» в офисе компании.

Сам допрос Хиллари Клинтон едва не оказался сорван. Член Палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт нарушила протокол (заседание было закрытым и не предполагало освещения в прессе), передав фотографию дающей показания Хиллари Клинтон ведущему консервативного подкаста Бенни Джонсону. Узнав об этом, бывшая первая леди закричала «С меня хватит!» и попыталась покинуть зал. «Если вы так поступаете, то с меня хватит. Можете считать меня неуважаемой с этого момента и до бесконечности!» — заявила она. В итоге процесс дачи показаний был приостановлен на некоторое время, пока Боберт не согласилась договориться об удалении снимка из интернета. При этом извинений Клинтон она так и не принесла.

Вероника Вишнякова