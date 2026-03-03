В Орске задержали мужчину, напавшего на врача-травматолога в приемной

Дежурный наряд патрульно-постовой службы Октябрьского района на ул. Новосибирской задержал 32-летнего местного жителя, напавшего на врача. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что неизвестный напал на врача в приемной. Сотрудники полиции установили, что ночью в хирургическом стационаре городской больницы Орска пациент и его сопровождающий прибыли в приемное отделение в состоянии сильного алкогольного опьянения. 52-летний врач начал оказывать помощь пострадавшему, в это время сопровождающий внезапно бросился на него.

Травматолог получил тяжелые повреждения, включая перелом носа. Также пострадали компьютерная техника и оснащение отделения. Убегая, злоумышленник напал и на водителя скорой помощи.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По факту причинения телесных повреждений врачу городской больницы и повреждения материального обеспечения больницы полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева