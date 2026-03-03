Жителю Ижевска восстановили часть откушенного носа за счет пересадки ткани уха
Хирурги Первой РКБ Удмуртии помогли восстановить нос ижевчанина, что был откушен его приятелем во время драки. Они перенесли часть ушной раковины в поврежденную область носа. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии
«История пациента началась несколько лет назад, когда мужчина поссорился с приятелем. Последствия конфликта, что называется, “на лицо” — в драке оппонент откусил ему часть носа. За медицинской помощью он обратился только через несколько недель» ,— говорится в сообщении.
Спустя полгода после травмы, когда она зарубцевалась, ему провели операцию. Но функционального и эстетического результата добиться не удалось. При повторном обращении в медучреждение хирург Татьяна Вычуражина трансплантировала кожно-хрящевую часть ушной раковины в нос. После операции анатомическая форма носа и его функции были восстановлены.