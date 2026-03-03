В центре Ярославля установили первый в регионе многозадачный экран

В Ярославле на Богоявленской площади установили интерактивный экран, с помощью которого можно построить маршрут, посмотреть расписание автобусов, заказать экскурсию, узнать о гостиницах и кафе, а также о мероприятиях в городе. Об этом сообщил зампред областного правительства Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Экран заработает в ближайшее время после пусконаладочных работ.

«Сам экран рассчитан на наши погодные условия и работает в диапазоне от минус 30 до плюс 40 градусов. Корпус защищен антикоррозийным покрытием, а закаленное стекло толщиной 6 мм защитит от вандалов»,— написал господин Душко.

Зампред считает, что такой экран понравится и жителям, и гостям города. Пока он единственный в регионе, после тестирования власти планируют получить обратную связь и принять решение, нужны ли такие экраны на других остановках.

Алла Чижова