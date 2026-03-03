Металлоинвест расширяет линейку стальных мелющих шаров

Компания «Металлоинвест» развивает производство стальных мелющих шаров и формирует полную ассортиментную линейку продукции для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

В настоящее время на ОЭМК им. А.А. Угарова уже действуют два шаропрокатных комплекса производственной мощностью 150 тыс. тонн в год, на которых производятся мелющие шары диаметром 20, 40, 60, 90, 80 100, 120, 125 и 132 мм.

Следующим шагом в 2026 году запланировано строительство специализированного участка термической обработки на шаропрокатном стане. Это позволит Компании освоить производство мелющих шаров диаметром 80-132 мм 4-ой и 5-ой групп твердости и завершить формирование полной ассортиментной линейки, отвечающей потребностям предприятий различного профиля и масштаба.

«Развитие производства мелющих шаров - одно из приоритетных направлений для Металлоинвеста, - отметил заместитель генерального директора - коммерческий директор Компании Денис Павлюченков. – Мы нацелены на укрепление позиций Компании в этом сегменте рынка и готовы в полном объеме обеспечивать потребности клиентов».

Применение шаров 4-ой и 5-ой группы твердости с высокой износостойкостью и улучшенными эксплуатационным характеристикам позволяет повысить эффективность процессов измельчения и значительно снизить расходы на обслуживание мельниц за счет увеличения срока службы шаров.

Стальные мелющие шары производства ОЭМК востребованы на российском рынке и используются для помола руд черных и цветных металлов, цемента, угля, огнеупорных материалов. Расширение номенклатуры позволит Металлоинвесту предложить потребителям комплексные решения и содействовать в повышении уровня технологической независимости.

Компания готова адаптироваться к индивидуальным требованиям заказчиков, в том числе к необходимому типу разгрузки. Поставки стальных мелющих шаров могут осуществляться различными типами транспорта и упаковки (биг-бэгом, навалом).