Визит отложенного действия

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил визит в Москву, намеченный на 3–5 марта. Решение перенести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным было принято в связи с эскалацией в Пакистане, вызванной военной операцией в Иране. Вторую по численности населения мусульманскую страну мира захлестнула волна антиамериканских выступлений, сопровождающихся штурмом дипмиссий США и человеческими жертвами. Война в Иране грозит создать еще один кризис безопасности в обладающем ядерным оружием Пакистане и осложнить его отношения с Вашингтоном, которые президент Трамп перед атакой на Иран назвал «очень хорошими».

Фото: Vahid Salemi / AP Житель Тегерана с иранским флагом возле здания госпиталя Ганди, поврежденного в результате американо-израильского ракетного удара (2 марта 2026 года)

О решении подождать до лучших времен с визитом главы правительства Пакистана в Москву, намеченным на 3–5 марта, в Исламабаде сообщили в минувшее воскресенье. «Ввиду складывающейся сложной региональной и внутриполитической ситуации премьер-министр после консультаций принял решение отложить визит в Россию. Новая дата будет определена после взаимных консультаций»,— заявили в канцелярии пакистанского премьера, добавив, что речь идет не об отмене, а именно о вынужденном переносе на более подходящее время саммита, с которым Исламабад продолжает связывать большие надежды.

Подготовку российско-пакистанской встречи в верхах ранее подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пообещав «дать информацию по точным датам чуть позже, как мы это делаем обычно». «Да, такие контакты действительно готовятся»,— заявил на прошлой неделе Дмитрий Песков.

В преддверии готовящегося саммита посол РФ в Пакистане Альберт Хорев, принявший участие 27 февраля в медиафоруме «Москва—Исламабад», напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения между Россией и Пакистаном переживают «самый благоприятный период в двусторонних отношениях за все десятилетия». Участники форума в тот момент еще не предполагали, что готовившаяся несколько месяцев встреча президента Путина и премьера Шарифа в Москве и подписание пакета межправительственных соглашений будут отложены.

Причиной стало даже не военное противостояние Пакистана и Афганистана, осложнившее обстановку в стране, а драматическое развитие событий на Ближнем Востоке.

По информации из Исламабада, оставшемуся дома главе пакистанского правительства в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана и общей эскалацией в регионе предстоит решать сразу несколько крайне непростых задач.

Ощутимым ударом для переживающей непростые времена и испытывающей острую нехватку энергоресурсов пакистанской экономики становятся скачки мировых цен на нефть, вынудившие премьера Шарифа 2 марта объявить о создании антикризисного комитета под председательством министра финансов и доходов Мухаммада Аурангзеба.

Задачей комитета, в который также вошли министры нефти и энергетики, управляющий Государственного банка Пакистана, руководители ряда министерств и ведомств, а также главы энергетических компаний и разведывательных служб, станет выработка мер по смягчению негативного эффекта роста нефтяных цен «в условиях меняющейся региональной ситуации».

Наиболее сложной задачей для правительства почти 260-миллионного Пакистана, государственной религией которого провозглашен ислам, становится сохранение внутренней стабильности и безопасности в условиях захлестнувшей страну волны уличных протестов и выступлений радикальных исламистов.

Несмотря на то что около 85% населения страны — сунниты, пакистанские шииты остаются политически и социально активной частью общества, бурно отреагировавшей на военную операцию США и Израиля против шиитского Ирана и убийство его верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Пакистанские исламистские партии и движения в целом, не упускающие случая раскачать лодку внутри страны в своем давнем противостоянии с властями, используют конфликт в Иране для укрепления своих позиций и ослабления центральной власти.

После начала ударов по Ирану улицы пакистанской столицы, Исламабада, и других крупнейших городов — Карачи, Лахора, Пешавара — превратились в арену столкновений демонстрантов со спецподразделениями армии и полиции, применяющими слезоточивый газ и огнестрельное оружие, для того чтобы не допустить захвата американских дипломатических миссий.

«Не совершайте самосуд. Вы можете протестовать, но только мирно»,— обратился к митингующим глава МВД Пакистана Мохсин Накви, однако его призыв не был услышан.

Тысячи демонстрантов в Исламабаде, выкрикивающих антиамериканские и антиизраильские лозунги и несущих портреты покойного аятоллы Хаменеи, утром 1 марта устремились в так называемую красную зону города, где находятся правительственные учреждения и иностранные посольства.

«Есть убитые и раненые в результате столкновений рядом с посольством США»,— рассказали источники «РИА Новости» в Исламабаде.

По данным телеканала Geo TV, в результате столкновений у консульства США в крупнейшем пакистанском мегаполисе Карачи погибли не менее 9 человек, 18 получили ранения.

Как сообщило агентство Reuters, в отражении нападения на американскую дипмиссию в Карачи вместе с пакистанскими силами безопасности принимали участие охраняющие генконсульство морские пехотинцы США. «Морпехи открыли огонь по демонстрантам во время штурма. Остается неясным, попали ли выпущенные ими пули в нападавших и были ли жертвы»,— рассказали агентству два американских чиновника.

Пакистан стал единственной страной за пределами Ближнего Востока, в которой события в Иране вызвали серьезные внутренние потрясения, создав для нее и новые внешние вызовы.

Один из немногих иностранных лидеров, который принял участие в недавнем «саммите мира» по Газе, проведенном президентом Трампом в Вашингтоне, премьер Шариф теперь вынужден искать способ не испортить начавшие выправляться отношения с США и одновременно не дать оппозиции внутри страны повода обвинить его в потакании Америке и Израилю и предательстве мусульман.

«Мне удается очень хорошо ладить с Пакистаном. Я думаю, что у Пакистана замечательно идут дела»,— заявил на прошлой неделе Дональд Трамп, у которого пока нет повода обратить свое недовольство или гнев на Исламабад. В этой ситуации, формулируя свое отношение к убийству иранского верховного лидера, Шехбаз Шариф написал в соцсети Х, что «правительство и народ Пакистана разделяют скорбь и печаль народа Ирана и выражают самые искренние соболезнования в связи с мученической смертью аятоллы Али Хаменеи». «Пакистан также выражает обеспокоенность по поводу нарушения норм международного права. Давно существует договоренность о том, что главы государств и правительств не должны становиться объектами нападений»,— добавил пакистанский премьер, сумев дипломатично избежать прямых выпадов в адрес Вашингтона.

Сергей Строкань