В Оренбурге построят Центр развития мини-футбола

Центр развития мини-футбола планируется построить в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев по итогам еженедельного заседания в областном правительстве.

«Проект физкультурно-оздоровительного комплекса прошел конкурсный отбор в Министерстве спорта РФ. На его реализацию из федерального бюджета выделена субсидия около ста миллионов рублей»,— говорится в сообщении.

Объект планируется реализовать в ближайшие два года.

Георгий Портнов