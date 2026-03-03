Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге построят Центр развития мини-футбола

Центр развития мини-футбола планируется построить в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев по итогам еженедельного заседания в областном правительстве.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Проект физкультурно-оздоровительного комплекса прошел конкурсный отбор в Министерстве спорта РФ. На его реализацию из федерального бюджета выделена субсидия около ста миллионов рублей»,— говорится в сообщении.

Объект планируется реализовать в ближайшие два года.

Георгий Портнов